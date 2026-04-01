Зеркала в космосе могут освещать Землю ночью: как это работает

Американский стартап обещает, что в ближайшем будущем "солнце по заказу" станет платной услугой.

Идея принести дневной свет в самую полночь, будто заимствованная из научно-фантастической литературы, снова становится актуальной в форме амбициозного коммерческого проекта, который уже вызывает споры во всем мире.

Американская компания обещает, что в ближайшем будущем "солнце по заказу" может стать доступной платной услугой с помощью огромных зеркал, размещенных на орбите, пишет Ziare. Однако за этой футуристической концепцией стоит гораздо более старая история, которая начинается, как ни странно, с визионера родом из Сибиу.

От румынского ученого до амбиций космической индустрии

Концепция отражения солнечного света из космоса на Землю не нова. Согласно некоторым сообщениям, задокументированным в том числе BBC, идея была сформулирована еще в 1923 году ученым из Сибиу Германом Обертом, одним из пионеров современной ракетной техники. В своей работе "Ракета в межпланетном пространстве" он описал возможность использования гигантских зеркал, размещенных на орбите, для направления солнечного света на определенные участки планеты, в том числе для помощи в спасательных операциях или предотвращения катастроф.

Видео дня

На протяжении десятилетий эта идея возобновлялась и переосмысливалась в различных контекстах, включая период Холодной войны, а также в экспериментальных проектах, таких как российская программа "Знамя" в 90-х годах. Она продемонстрировала, пусть и в ограниченном масштабе, что пучок отраженного из космоса света может достигать Земли, пересекая Европу в виде светового пятна, сравнимого по яркости с Луной. Сегодня американская компания пытается превратить это видение в бизнес-модель.

"Солнце по заказу" между обещанием и тревогой

Стартап Reflect Orbital хочет запустить на орбиту до 50 000 гигантских зеркал диаметром от 20 до 50 метров, которые образуют настоящий пояс вокруг Земли. Их роль будет заключаться в отражении солнечного света в ночное время в точные локации в зависимости от запросов клиентов.

Основатель компании Бен Новак охарактеризовал концепцию прямолинейно: "Скоро вы сможете заказать солнечный свет в свое местоположение простым нажатием кнопки через приложение". Идея, по его словам, может иметь различное применение: от освещения спасательных операций до поддержки сельского хозяйства или повышения эффективности солнечных парков. "Существует также большой интерес со стороны военной среды", – добавил Новак.

План предполагает значительные расходы для клиентов – около 5 000 долларов в час за пучок света, сопоставимый по интенсивности с полной Луной. Компания уже привлекла инвестиции в размере около 25 миллионов евро и надеется запустить первый экспериментальный спутник уже в этом году, если получит необходимые разрешения от американских властей.

С технической точки зрения проект не кажется невозможным. Аэрокосмический инженер Онур Челик разъяснил: " Если у вас есть зеркала, расположенные под правильным углом между Солнцем и Землей, вы можете отражать солнечный свет. Концепция довольно привлекательна". Тем не менее, реакции в научном сообществе далеки от восторженных.

Астрономы предупредили, что такая система может значительно усугубить световое загрязнение, мешая наблюдениям за небом и изучению Вселенной. Параллельно с этим экологи привлекли внимание к потенциальному воздействию на экосистемы. "Это может вызвать огромные нарушения ритма дня и ночи у животных", – отметил Камиэль Спулстра, исследователь из Нидерландского института экологии, согласно публикации Nos. Он пояснил, что многие виды зависят от темноты для ориентации и выживания. "Если внезапно появится дополнительный источник света, птицы могут полететь в неправильном направлении", – подчеркнул он.

Помимо этих опасений, существуют и серьезные вопросы, связанные с экономической жизнеспособностью проекта. Исследования указывают на то, что дополнительная отдача от ночного освещения солнечных панелей может быть скромной, в то время как альтернативы, такие как хранение энергии в батареях, уже доступны и более эффективны.

