Король Швеции поздравил первого шведского космонавта

Король Швеции Карл XVI Густав и премьер-министр Фредрик Рейнфельдт направили первому шведскому космонавту Кристеру Фуглесангу (Christer Fuglesang) поздравления с удачным возвращением на Землю.

Шведский король в своем заявлении отметил, что с нетерпение ждет встречи с Фуглесангом.

Шаттл "Дискавери", в составе экипажа которого совершил свой полет первый шведский космонавт, совершил посадку на космодроме на мысе Канаверал (США).

Отвечая на вопрос шведского информагентство ТТ о том, чего ему больше всего хотелось в космосе, Фуглесанг сказал, что мечтал о тихом Рождестве в кругу семьи. У Кристера Фуглесанга и его жены Лисы трое детей: 12-летний сын и две взрослые дочери, которые, как рассказала Лиса Фуглесанг в одном из интервью, вполне спокойно отнеслись к тому, что отцу пришлось полететь в космос.

Фуглесанг, проходивший подготовку в НАСА и в Европейском космическом агентстве, ожидал полета в космос более 10 лет. С его полетом Швеция вошла в число космических держав.

В подготовке шведского космонавта есть также доля России. В 1993-1996 годах Фуглесанг проходил тренировку в Звездном городке и получил свидетельство на право командования космическим кораблем "Союз".

РИА "Новости"