Откладывать возвращение астронавтов с МКС было невозможно

Сегодня шаттл "Дискавери" совершил посадку на взлетно-посадочной полосе Космического центра имени Кеннеди, расположенного на мысе Канаверал во Флориде. Как сообщается на сайте NASA, возвращение космического челнока на Землю прошло успешно.

До последнего момента оставалось неясно, позволят ли погодные условия во Флориде произвести посадку на мысе Канаверал. Поскольку на шаттле заканчивались запасы электроэнергии, экипажу было необходимо вернуться на Землю не позже субботы.

В качестве альтернативных вариантов предлагалась посадка в Калифорнии или Нью-Мехико, но тогда NASA пришлось бы перевозить космический челнок в Калифорнию на специальном "Боинге-747", что обошлось бы в 1,7 миллиона долларов.

Миссия "Дискавери" продлилась на день дольше запланированного, почти 13 дней, благодаря чему экипажу шаттла удалось со второго раза выполнить одну из стоявших перед ним задач - демонтаж ненужной солнечной батареи на ферме P6 МКС. Помимо этого, космонавты занимались дальнейшим строительством МКС.

Челнок также доставил на орбиту нового члена экипажа, Суниту Уильямс (Sunita Williams), которая пробудет на МКС еще полгода, и более двух тонн оборудования и расходных материалов. Аналогичное количество отходов и ненужных приборов было доставлено на Землю. Данный полет "Дискавери" стал 117-м полетом за всю историю шаттлов, 33-м по счету для самого челнока и 20-м полетом США к МКС в рамках ее строительства.

Лента.ру