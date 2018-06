Продолжительность жизни человека достигла биологического максимума - ученые

К такому выводу пришли исследователи из медицинского колледжа Альберта Эйнштейна в Нью-Йорке.

Они проанализировали данные о продолжительности жизни в США, Великобритании, Франции и Японии, говорится в статье nv.ua.

“Мы достигли максимума продолжительности жизни в 1990‑х,— констатирует генетик Ян Вииг, руководитель исследования.— С тех пор рост замедлился”.

Средняя продолжительность жизни представителя человеческого вида вряд ли сможет превысить 125 лет, утверждают исследователи. Ограничителем выступает ряд генетических факторов, иными словами — человек уперся в потолок, заложенный самой природой.

Как говорится в статье, это не означает, что невозможно и дальше наращивать длительность жизни, констатируют исследователи. Но это потребует научных и технологических вмешательств в организм, которые уже не будут иметь отношения к привычным понятиям “здоровье”и “здоровый образ жизни”.

"Проще говоря, сколько бы вы ни следили за уровнем холестерина, сколько бы ни ели лосося и ни пили красного сухого вина, сколько бы ни воздерживались от курения и ни старались проводить время на свежем морском воздухе, вам не удастся прожить дольше, чем отведено природой", - отмечают авторы статьи.

Как сообщал УНИАН, эксперты во главе с Кристофером Мюрреем (Christopher Murray), руководителем Института показателей и оценки здоровья при Университете Вашингтона (Health Metrics and Evaluation at the University of Washington) проанализировали данные из 195 стран за период с 1990 по 2015 год.

Они выяснили, что в 191 стране ожидаемая продолжительность жизни выросла. В среднем этот показатель увеличился на десять лет и сейчас составляет 69 лет для мужчин и 74,8 для женщин. За 15 лет люди стали реже умирать от ВИЧ/СПИДа, малярии и диабета, кроме того сократилось количество смертей, связанных с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.