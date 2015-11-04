Японские ученые создали сверхпрочное "стальное" стекло

Новая технология станет доступна потребителям в течение ближайших пяти лет. Секрет "стального" стекла заключается в использовании большего, чем ранее количества оксида алюминия, который улучшает механическую прочность стекла, передает hi-news.ru.

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В прошлом попытки ученых увеличить количество оксида алюминия в смеси не увенчались успехом: стекло кристаллизовалось во время его изготовления в контейнере. Японские исследователи смогли решить эту проблему, исключив контакт смеси с контейнером. Производство стекла проходило в специальной печи с левитирующими ингредиентами с использованием газообразного кислорода и углекислотного лазера.

Стекло получилось прозрачным и в то же время содержало 50% оксида алюминия. Испытания показали, что новый материал вдвое прочнее обычного стекла и по данному параметру вполне может конкурировать со сталью и чугуном.