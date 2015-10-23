Медики научились предсказывать смерть здорового человека от будущих инфекций

Изучив 10 тыс. добровольцев, исследователи выявили побочный продукт воспалительных процессов - биомаркер GlycA. По всей видимости, высокий уровень GlycA в крови является следствием вялотекущей хронической инфекции или аномально активных иммунных реакций, передает Lenta.ru со ссылкой на статью, опубликованную в журнале Cell Systems. Связанные с GlycA воспалительные процессы делают человека более уязвимым к опасным инфекциям.

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Среди на первый взгляд здоровых индивидов повышенный уровень GlycA 9 (который сохраняется в течение многих лет) сочетался с множеством воспалительных цитокинов, а также экспрессией генов, указывающих на повышенную активность нейтрофилов (тип лейкоцитов). Все это - признаки хронической воспалительной реакции внутри организма. Кроме того, анализ больничных записей и свидетельств о смерти показал, что повышенный GlycA усиливает риск тяжелых инфекций, прежде всего пневмонии и заражения крови.

Ученым пока неясно, как отличить высокий уровень GlycA из-за хронической микробной инфекции от ошибочной реакции иммунной системы человека.

"Нам предстоит много работы, чтобы понять, можно ли как-то снизить риск. Лично я не хотел бы знать, что у меня повышенный риск заболеть или умереть из-за биомаркера GlycA, если врачи не могут ничего с этим сделать", - заявил соавтор статьи Иоханнес Кеттунен из Университета Оулу.

В 2015 году коллектив шведских ученых разработал пятиминутный онлайн-тест, позволяющий, по их мнению, адекватно оценитьвероятность умереть в ближайшие пять лет - у мужчин и женщин среднего возраста (40-70 лет). Тест состоит из 13 вопросов для мужчин и 11 - для женщин.