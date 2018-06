Древние люди готовили муку задолго до появления земледелия - ученые

Это произошло еще до появления земледелия, в верхнем палеолите, и свидетельствуют об этом следы овса на пестике возрастом 32 тысячи лет (граветтская культура).

О новом открытии сообщается в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, сообщает Lenta.ru.

Марта Мариотти Липпи (Marta Mariotti Lippi) и ее коллеги работали с каменным орудием, обнаруженным в гроте Пальиччи (Южная Италия) в 1989 году. На нем сохранились следы крахмальных зерен, причем распределение крахмала на поверхности орудия указывает на то, что инструмент использовался в качестве пестика. С его помощью в ступке толкли на муку зерна различных злаков, главным образом овса (Avena).

Более того, раздутость и клейстеризированность зерен указывает на то, что перед толчением растения подвергали термической обработке. Возможно, таким образом древние люди ускоряли высушивание зерен, которое в условиях холодного климата верхнего палеолита шло достаточно медленно.

Ученые считают, что активное использование растений играло важную роль в кухне людей каменного века. Обитатели грота Пальиччи были способны готовить пищевые злаки и задолго до появления земледелия (девять тысяч лет до нашей эры) накопили множество знаний по обработке растений.