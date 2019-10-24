цей матеріал доступний українською

Ученые реконструировали лицо мужчины эпохи Средневековья (фото)

11:34, 24 октября 2019
Наука и IT
817 0
SK 125 позволяет определять возраст, пол, здоровье и образ жизни людей прошлых эпох / independent.co.ru

Об этом пишет Independent.

Читайте такжеВ лондонском баре начали использовать систему распознавания лиц (видео)

Точное изображение средневекового человека создали с помощью специальной программы SK 125, которая позволяет определять возраст, пол, здоровье и образ жизни людей прошлых эпох.

Археологи считают, что мужчине было примерно 46 лет, он имел среднее телосложение и заболевание зубов и суставов.

independent.co.ru

Останки нашли вместе с 60 другими скелетами во время раскопок на месте современной галерее в Абердине (Шотландия).

По словам ученых, мужчина не был местным; возможно, он провел свое детство в соседних регионах.

Галерею построили в 1885 году на месте древнего доминиканского монастыря, основанного между 1222-1249 годами.

Как сообщал УНИАН, искусственный интеллект учится расшифровывать древнегреческое письмо, и делает это лучше людей.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Шотландия#останки#скелет