Ученые реконструировали лицо мужчины эпохи Средневековья (фото)

Точное изображение средневекового человека создали с помощью специальной программы SK 125.

Ученые реконструировали лицо мужчины эпохи Средневековья со скелета, которому более 600 лет.

Об этом пишет Independent.

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Точное изображение средневекового человека создали с помощью специальной программы SK 125, которая позволяет определять возраст, пол, здоровье и образ жизни людей прошлых эпох.

Археологи считают, что мужчине было примерно 46 лет, он имел среднее телосложение и заболевание зубов и суставов.

Останки нашли вместе с 60 другими скелетами во время раскопок на месте современной галерее в Абердине (Шотландия).

По словам ученых, мужчина не был местным; возможно, он провел свое детство в соседних регионах.

Галерею построили в 1885 году на месте древнего доминиканского монастыря, основанного между 1222-1249 годами.

Как сообщал УНИАН, искусственный интеллект учится расшифровывать древнегреческое письмо, и делает это лучше людей.