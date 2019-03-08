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Космический корабль Crew Dragon возвращается на Землю (видео)

11:24, 08 марта 2019
Наука и IT
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Об этом говорится в Twitter Национального космического агентства США (NASA).

Корабль начал возвращение на Землю. Через несколько часов он должен приводниться в Атлантическом океане. 

На YouTube-канале NASA ведется прямая трансляция полета корабля.

Первый в истории частный пилотируемый космический корабль компании SpaceX Crew Dragon стартовал 2 марта с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9.

Экипажа на борту корабля нет, там находится манекен Рипли, на котором установлено тестовое устройство для сбора данных о самочувствии членов экипажа. 

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Теги: #запуск Dragon SpaceX