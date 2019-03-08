Космический корабль Crew Dragon возвращается на Землю (видео)

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX отстыковался от Международной космической станции, через несколько часов он должен приводниться в Атлантическом океане.

Космический корабль Crew Dragon компании SpaceX с манекеном на борту успешно отстыковался от Международной космической станции.

Об этом говорится в Twitter Национального космического агентства США (NASA).

Корабль начал возвращение на Землю. Через несколько часов он должен приводниться в Атлантическом океане.

На YouTube-канале NASA ведется прямая трансляция полета корабля.

Departure Confirmed! At 2:32am ET, @SpaceX's #CrewDragon spacecraft undocked from the @Space_Station. The spacecraft is slowly maneuvering away from our orbital laboratory into an orbital track that will return it and its cargo safely to Earth. Watch: https://t.co/ZuxLDtzW9cpic.twitter.com/LjSzWjyBOY — NASA (@NASA) 8 марта 2019 г.

Первый в истории частный пилотируемый космический корабль компании SpaceX Crew Dragon стартовал 2 марта с мыса Канаверал во Флориде с помощью многоразовой ракеты Falcon 9.

Экипажа на борту корабля нет, там находится манекен Рипли, на котором установлено тестовое устройство для сбора данных о самочувствии членов экипажа.