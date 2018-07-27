Началось самое долгое в ХХІ веке лунное затмение (онлайн трансляция)

Луна будет не просто полной, но также и «кровавой» из-за эффекта от солнечного света.

Сегодня в Украине можно будет увидеть полное лунное затмение, которое, по подсчетам ученых, станет самым долгим в XXI веке.

В Украине можно будет наблюдать почти за всеми фазами нынешнего затмения. Луна начнет постепенно скрываться за тенью Земли уже в 20:14. Частичное затмение начнется в 21:24, а полное - в 22:30. Именно тогда спутник Земли станет красным. Полностью весь процесс закончится в 02:28.

Для того, чтобы наблюдать за затмением, не обязательно иметь дополнительное оборудование, нужно только, чтобы небо было малооблачным. Луна будет не просто полной, но также и «кровавой» из-за эффекта от солнечного света. Также можно будет увидеть Марс, который приблизится к Земле.

Следующие менее длительные лунные затмения, по данным НАСА США, можно ожидать 21 января и 16 июля 2019 года, 10 января, 5 июня и 5 июля 2020 года и 30 ноября 2020 года.