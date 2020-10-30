В Волгограде врачи выгнали умирать на улицу 87-летнего ветерана-инвалида Второй мировой войны.
Видео размещено на YouTube-канале «Высота 102».
Дочь ветерана Владимира Молчанова, Галина Курапова, рассказала, что ее отцу поставили диагноз «двусторонняя пневмония», а также выявили коронавирус.
21 октября мужчина попал в областной госпиталь ветеранов войн, однако его не отправляли в реанимацию, несмотря на тяжелое состояние. Также Курапова заявила, что доктора жаловались на мужчину и грозили его отправить в «ковидную психушку». Врачи говорили ей: «ваш дедушка крепкий, никак не сдохнет», а также, что он «шумит и мешает соседям по палате, лежит, как собака, на полу».
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23 октября женщина решила забрать отца домой, о чем договорилась с начальством больницы. Утром 24 октября она приехала к госпиталю, вызвав платную «неотложку», на которой собиралась отвезти ветерана. Однако мужчину выкатили на инвалидном кресле без сознания.
«Вместо того, чтобы оказывать помощь человеку в реанимации, давать кислород, еще что-то, его просто посадили на каталку и хотели отправить домой.
«Вы же забираете, вот и забирайте». Очевидцы начали возмущаться, и ветерана закатили на инвалидном кресле назад в больницу. А через какое-то время сообщили, что он умер, рассказала дочь ветерана.
Прокуратура Волгоградской области начала проверку случившегося.
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