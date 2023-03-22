Задержки наблюдаются с начала года.

Только в этом месяце жители минимум 52 регионов России пожаловались в соцсетях на задержку денежных выплат российским военнослужащим. Выплаты не получают как добровольцы, так и мобилизованные, военные-контрактники, пишет российское издание "Верстка".

По информации издания, в 2022 году с задержками сталкивались единицы, теперь задержки массовые. Жены мобилизованных рассказали изданию, что командование оформляет увольнение военных и их переназначение в другие части. При этом из-за проблем с документами прекращаются выплаты. Кроме того, военный может числится уволенным, но не переведенным в другую часть. О одном из случаев женщина рассказала о прекращении выплат в январе, в другом – с февраля.

Чиновники объясняют проблему с задержкой выплат коллапсом, с которым столкнулась бюрократическая машина страны-агрессора.

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"Не понимают люди, не хотят понимать, что воинская часть — это куча военнослужащих и куча документов. … Не было у нас такого количества людей задействовано в боевых действиях раньше", – комментирует глава организации помощи военнослужащим "Союз комитетов солдатских матерей" Валентина Мельникова.

Сколько платят российским военным

Глава организации помощи российским военнослужащим "Союз комитетов солдатских матерей" Валентина Мельникова объяснила, что сейчас и контрактникам, и мобилизованным, и добровольцам должны платить от 195 тысяч рублей в месяц.

Ранее попавшие в украинский плен "вагнеровцы" называли аналогичные суммы. Один из них рассказал, что выплачивать обещали по 100 тысяч рублей во время обучения и по 200 – за участие в боях. Наемник также пожаловался, что никаких выплат не было, по его информации, зарплаты получали только тренера.

Появлялись сообщения и о дополнительных выплатах тем, кто пойдет убивать украинцев на войне. К примеру, власти Забайкальского края заманивали добровольцев выплатой в размере 100 тысяч рублей, обещая в случае "выполнения спецзадач" также оклад в 240 тысяч рублей в месяц.

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