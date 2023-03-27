Количество могил растет ежедневно, выкопаны новые ямы.

В Краснодарском крае РФ нашли новый масштабный могильник наемников частной военной компании "Вагнер". За несколько дней количество могил увеличилось на десятки.

Как сообщают российские паблики, 16 марта на этом кладбище насчитали около 70 могил "вагнеровцев", а сейчас их уже 84, и учитывая количество ям – эта цифра будет только увеличиваться.

"Очень большое кладбище, все свежие могилы. Нет конца и края. И молоды все, и всех возрастов... Очень большое кладбище в Горячем Ключе Краснодарского края. Столько рядов, столько людей погибло. Там просто не посчитать. Все погибли в конце 2022 года - начале 2023", - говорит голос женщины за кадром.

Стоит отметить, что количество могил не демонстрирует реальные потери "Вагнера", ведь большинство "пушечного мяса" отправляют в атаку без документов, что делает невозможным идентификацию личности, а тела не эвакуируют с поля боя.

Утилизация "Вагнера" в Украине

"Вагнеровцы" на протяжении долгих месяцев были движущей под Бахмутом Донецкой области. Однако недавно СМИ заявили, что наманцы и войска РФ фактически истощены под Бахмутом. Россияне понесли на этом направлении огромные потери, которые могут обернуться тактическим успехом для ВСУ.

Впоследствии командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский подтвердил, что наемники ЧВК "Вагнер" сильно истощены. Ранее подобный сценарий событий уже разворачивался под Киевом, Харьковом и на других территориях, которые деоккупировали украинские войска.

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