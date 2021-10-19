Известно, что она поселилась в бочке в 1980-х годах, когда работала крановщиком на заводе и стояла в очереди на получение квартиры.

Жительница Омска Светлана Чернова 35 лет прожила в ржавой железной бочке и только сейчас согласилась переехать в муниципальное жилье по коммерческому найму.

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на местную администрацию.

Свое согласие она подтвердила представителям мэрии в письменной форме. По поводу ее переезда документы направят в департамент жилищной политики. Плата за квартиру достигнет от 295 до чуть более 1100 гривень.

Изначально женщине предлагали переехать в центр, который предоставляет социальное обслуживание гражданам старших возрастных групп, однако она отказалась. Женщина объяснила, что боится остаться без денег, так как на содержание в интернате у нее будут забирать 70% пенсии.

Известно, что жительница Омска поселилась в бочке в 1980-х годах, когда работала крановщиком на заводе и стояла в очереди на получение однокомнатной квартиры.

Читайте такжеРоссиянка несколько лет держала внучку взаперти

Напомним, житель Уфы полгода прожил с трупом брата в квартире. Все это время тело мужчины лежало на полу лицом вниз.

В правоохранительных органах рассказали, что у россиянина есть расстройства психики. Он рассказывал знакомым, что его брат уехал на заработки, однако соседи долгое время жаловались на запах из квартиры, а недавно тело заметил зашедший в гости друг умершего.

Автор: Виолетта Орлова