Обвиняемый забрал автомобиль следовательницы и сбежал, но вскоре его поймали.

Следовательница из Омска влюбилась в обвиняемого и помогла ему сбежать.

Об этом сообщает Baza.

Этим летом Мадина Шукенова расследовала дело Михаила Сербина, подозреваемого в краже денег с банковского счёта. Сербин находился под подпиской о невыезде, но в июле он неожиданно пропал.

26 июля на окраине Омска оперативники остановили Toyota Camry, за рулем которой находился обвиняемый. При этом сам автомобиль находился в пользовании у Мадины Шукеновой. Поэтому любовную связь между следовательницей и обвиняемым быстро установили.

Теперь Мадину ждёт уголовное дело по статье о превышении полномочий.

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Автор: Денис Прядко