В правоохранительных органах рассказали, что у россиянина есть расстройства психики.

Житель Уфы полгода прожил с трупом брата в квартире. Все это время тело мужчины лежало на полу лицом вниз.

Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на полицию.

В правоохранительных органах рассказали, что у россиянина есть расстройства психики. Он рассказывал знакомым, что его брат уехал на заработки, однако соседи долгое время жаловались на запах из квартиры, а недавно тело заметил зашедший в гости друг умершего.

В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося.

Читайте такжеПришли "в гости": в Питере трое мужчин изнасиловали 16-летнюю школьницу

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН