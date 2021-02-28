Житель Уфы полгода прожил с трупом брата в квартире. Все это время тело мужчины лежало на полу лицом вниз.
Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на полицию.
В правоохранительных органах рассказали, что у россиянина есть расстройства психики. Он рассказывал знакомым, что его брат уехал на заработки, однако соседи долгое время жаловались на запах из квартиры, а недавно тело заметил зашедший в гости друг умершего.
В настоящее время полиция расследует обстоятельства случившегося.
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