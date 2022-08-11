Отмечается, что бланки документов напечатали еще в 70-е годы.

Родственники погибших в Украине российских солдат получают "похоронки" из СССР. Документы напечатали еще в 1974 году.

Об этом рассказала правозащитница Марина Литвинович в Facebook

По ее словам, такие документы образца СССР даже "дают право на пенсии и льготы".

"Извещения о смерти, приходящие сейчас родителям погибших солдат, отпечатаны на Гознаке в 1974 году, а также являются "документом", дающим право ходатайствовать о назначении пенсий и льгот, установленных законодательством СССР. То есть армия еще живет при СССР. Только вот вопрос - еще или уже?" - отметила Литвинович.

Как ранее сообщал УНИАН, по состоянию на 11 августа в Украине бойцы Вооруженых сил Ураины уничтожили примерно 43 тысячи российских оккупантов.

В то же время в Пентагоне отметили, что число погибших в войне против Украины российских солдаь может быть в разы больше. Журналист американского журнала Foreign Policy Джек Детч отметил,что потери РФ могут составлять до 80 тысяч военнослужащих

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