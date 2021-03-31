В подмосковном городе Чехов двое сотрудников полиции избили россиянина, который пролил на форму одного из них кофе.
Об этом в среду, 31 марта, сообщает «Московский комсомолец».
Инцидент произошел еще 6 декабря 2020 года. Сотрудники патрульно-постовой службы зашли в кафе на Вокзальной площади.
Сержант и старшина полиции разговаривали и пили кофе, но в какой-то момент посетитель заведения задел одного из них и пролил кофе на мундир.
Полицейские вывели россиянина из помещения, надели наручники, затолкали в машину и вывезли в безлюдное место, где избили.
Читайте также"Аж обмочились": в России ОМОН ворвался в спортклуб и уложил детей лицом на пол
В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки и контузию глазных яблок.
Выписавшись из больницы, мужчина сразу же обратился в полицию.
После проверки на сотрудников ППС завели дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По решению суда они арестованы.
Вас также могут заинтересовать новости:
- "Тактика работает": пропагандистка РФ Скабеева похвалила белорусский ОМОН
- "Это провокация": пропагандист РФ Соловьев похвалил "омоновцев", ударивших ногой женщину на митинге (видео)
- Россиянка, получившая удар в живот от ОМОНовца, заявила о давлении и попала в больницу
- В Москве задержали 25 человек, которые написали на снегу слово "свобода" (фото)
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram