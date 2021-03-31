Полицейские вывели россиянина из помещения, надели наручники, затолкали в машину и вывезли в безлюдное место, где избили.

В подмосковном городе Чехов двое сотрудников полиции избили россиянина, который пролил на форму одного из них кофе.

Об этом в среду, 31 марта, сообщает «Московский комсомолец».

Инцидент произошел еще 6 декабря 2020 года. Сотрудники патрульно-постовой службы зашли в кафе на Вокзальной площади.

Сержант и старшина полиции разговаривали и пили кофе, но в какой-то момент посетитель заведения задел одного из них и пролил кофе на мундир.

Полицейские вывели россиянина из помещения, надели наручники, затолкали в машину и вывезли в безлюдное место, где избили.

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В больнице у пострадавшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, кровоподтеки и контузию глазных яблок.

Выписавшись из больницы, мужчина сразу же обратился в полицию.

После проверки на сотрудников ППС завели дело по статье 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. По решению суда они арестованы.

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Автор: Денис Прядко