В Сочи россиянин убил и расчленил соседа по съемной комнате за то, что тот переоделся в женскую одежду.
Об этом сообщает «Комсомольская правда».
О пропаже соседа уроженец Челябинска заявил в полицию еще 4 ноября. Спустя две недели он признался, что сам его убил. По словам россиянина, он увидел, как сосед зашел на общую кухню в парике, с накрашенными губами и в женском платье. Тогда он схватил нож, втолкнул мужчину в комнату и зарезал.
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Чтобы скрыть следы преступления, челябинец расчленил убитого, сложил части тела в спортивную сумку и закопал в лесополосе.
Ранее мужчина уже был судим за хулиганство и кражу.
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