Мужчина убил семью своей возлюбленной, выяснили журналисты.

В Республике Хакасия (входит в состав Российской Федерации) в селе Джирим бывший заключенный, местный житель – 36-летний Федор Панов – жестоко зарезал пять человек, в частности, 8-летнюю девочку, из-за ревности. Жертвы были найдены в доме.

Злоумышленник был влюблен в дочь убитой женщины, возлюбленная его "отшила", и он взбесился и пошел на преступление, сообщает Telegram-канал LIFE SHOT.

По его сведениям, возлюбленная Панова – 30-летняя Марина, они встречались и вместе выпивали. Мужчина часто приходил в гости к ее родным.

Летом Марина поехала на заработки. В среду, 4 августа, Панов позвонил девушке, они поругались, и Марина сказала, что не хочет больше с ним говорить, а также призналась в измене. Мужчина якобы "взбесился" из-за ревности, пил всю ночь, а утром пошел к родным девушки и перерезал им горло.

"…Дома он собирался повеситься, но передумал и пошел к приятелю. Оттуда позвонил Марине и заявил, что убил ее семью…", – отмечается в сообщении.

Марина говорила правоохранителям, что у нее никого не было, кроме Панова, и об измене она "просто ляпнула".

Массовое убийство в России – кто убит:

Злоумышленник лишил жизни Светлану И. (56 лет), ее сына, которому было 19, и внучку. Также убиты 58-летний сожитель женщины Владимир Х. и его брат-близнец.

Что известно о Федоре Пановом

Панова ранее судили за грабеж и убийство. В 2004 году суд приговорил его к 16 годам и 10 месяцам тюрьмы за то, что он перерезал горло женщине и ее дочери.

Мужчина вышел из тюрьмы в феврале. Злоумышленник пришел в свое село пешком через всю Хакасию. Дом мужчины был заброшенным. Панову помогали обустроиться местные жители – давали вещи.

Мужчина хвастался, что легко может отрезать голову человеку.

Напомним, 5 августа стало известно, что в селе Джирим на территории одного из домовладений нашли мертвыми пять человек. Подозреваемого в совершении убийства задержали. Возможному злоумышленнику грозит пожизненное заключение.

Автор: Екатерина Присяжнюк