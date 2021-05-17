В Одессе задержан мужчина, который после жестокого убийства знакомого провел в квартире с трупом более суток.
Как сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, ЧП случилось на улице Богдана Хмельницкого.
Отмечается, 51-летний житель Одессы убил 50-летнего мужчину в его квартире, где арендовал у потерпевшего комнату.
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Между мужчинами – квартирантом и владельцем жилья – произошла ссора, во время которой фигурант нанес оппоненту более 20 ударов ножом. В результате потерпевший скончался от острой кровопотери.
После совершенного злоумышленник еще полтора суток оставался с убитым в квартире. За это время он похитил имущество арендодателя. Задержали мужчину неподалеку от места происшествия.
Вещественные доказательства у фигуранта изъяли.
По словам гражданина, он схватился за нож во время конфликта с потерпевшим из-за общей знакомой, которую они вспомнили во время совместного застолья.
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Фигуранту сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.
В ходе досудебного расследования будет дана правовая квалификация другим его действиям. В настоящее время он находится в изоляторе временного содержания.
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