Массовое убийство в России мог совершить мужчина, который пробыл за решеткой 18 лет, выяснили журналисты.

В российском селе Джирим, которое находится в Ширинском районе Республики Хакасия убиты пять человек – на территории одного из домовладений найдены мертвыми хозяйка дома, ее муж, сын, маленькая внучка и брат супруга. На телах были колото-резаные раны.

Правоохранители узнали о массовом убийстве в четверг, 5 августа, начато дело по ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса (убийство двух и более лиц и малолетнего), говорится на сайте Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

В совершении преступления подозревают жителя Ширинского района, 1985 года рождения, который ранее был судим за совершение особо тяжких преступлений. Подозреваемый задержан.

Читайте такжеЗакопал заживо: россиянин жестоко убил друга за долг в 7 долларовВозможный злоумышленник – Панов. Мужчина ранее зарезал двух женщин и пробыл за решеткой 18 лет, говорится в Telegram-канале 112.

"…Как только он вышел на свободу, вломился в чужой дом и убил семью Хнычевых – мужчину, женщину, их двоих детей и брата главы семьи", – отмечается в сообщении.

По сведениям канала, жертв могло быть больше – мужчина бегал по всему населенному пункту и стучался в двери, однако везде было заперто.

Злоумышленника потом якобы сбили на машине местные жители. "Пойманный Панов, лежа на земле, обещал отомстить", – говорится на канале.

Напомним, в России за убийство двух и более лиц и малолетнего грозит до 20 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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Автор: Екатерина Присяжнюк