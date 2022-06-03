Глава российского МИДа упрекнула западные страны в санкциях против России.

Глава МИД России Мария Захарова отличилась новым заявлением. В этот раз она высказалась о поставках зерна, которое было украдено оккупантами в Украине.

По ее словам, Россия готова поставлять зерно "всем нуждающимся странам", но этому препятствуют санкции западных стран. При этом зерно в РФ называют "своим".

"Если Соединенные Штаты и ЕС действительно хотят решить проблему мирового голода, о которой они сейчас столько говорят, они должны отменить соответствующие рестрикции. И тогда все нуждающиеся смогут это зерно получить. Ну, очевидно же", – заявила Захарова.

Ранее сообщалось, как в Запорожской области оккупанты будто повторяют сценарий Голодомора, заставляют фермеров продавать за бесценок зерно, а если те не соглашаются, им угрожают, что забирают все просто так.

Вас также могут заинтересовать новости: