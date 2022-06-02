Войска РФ ставят аграриям ультиматумы, если те не соглашаются продавать зерно, его угрожают просто забрать.

В Запорожской области оккупанты будто повторяют сценарий Голодомора. Рашисты заставляют фермеров продавать за бесценок зерно, а если те не соглашаются, им угрожают, что заберут все просто так.

Об этом говорится в новом сюжете ТСН.

На Запорожье все поля, где проходит или проходила зона боевых действий, или заминированы, или просто усеяны боеприпасами. Фермеры, которые остались на оккупированных территориях, оказались в крайне затруднительном положении. Оккупанты буквально выкручивают им руки. Они заставляют фермеров продавать зерно, которое осталось в элеваторах, за бесценок.

Оккупанты выдвигают аграриям ультиматумы. Если люди не соглашаются продавать зерно по очень низким ценам, рашисты угрожают, что просто все заберут и не дадут никаких денег. Вывозить зерно на неоккупированные территории Украины враг также не позволяет, рассказал Николай Виниченко, исполняющий обязанности руководителя департамента АПК Запорожской ОВА.

Страдают даже те аграрии, которые все же соглашаются работать с оккупантами. Их заставляют отдать две трети будущего урожая. Спорить нельзя. Если аграрии не соглашаются, оккупанты забирают все. На поля фермеров приводят коллаборантов, которых оккупанты выбирают "ответственными" за посевную кампанию.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия озвучила условие разблокирования украинских судов с зерном.

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