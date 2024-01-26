Россияне убеждают, что гражданские цели якобы были атакованы дроном ВСУ.

Российская пропаганда придумала новую "страшилку" в стиле "мальчика в трусиках". На этот раз кремлевские рупоры заявили, что Украина якобы атаковала бабушку с козой.

Как пишет прокремлевский Телеграм-канал Mash, дрон ВСУ якобы "долго преследовал и в результате взорвал пенсионерку и ее козу". По версии пропагандистов, это произошло в нескольких километрах от российско-украинской границы в Белгородской области.

"Информированные источники" сообщили каналу, что оператор БПЛА якобы заметил бабушку на опушке возле хутора Лозовая Рудка. Татьяна К. "услышала жужжание и попыталась убежать, дрон следовал за ней - загнал на кладбище и сбросил мины".

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"Через некоторое время убитых пенсионерку и козу нашел местный фермер. По мнению нашего приближенного к БПЛА-войскам собеседника, оператор сбросил мины на гражданские цели просто потому, что не нашел военных. И не хотел возвращаться на базу с полным БК", - пишет канал.

Последние фейки роспропаганды

Российские пропагандисты постоянно запускают бессмысленные вбросы. Недавно россияне запустили фейк о том, что глава украинской разведки якобы находится в немецкой клинике после "ранения". По их словам, он "в коме".

18 июня немецкое издание Stern, которое рашисты называли первоисточником информации о ранении Буданова, опровергло этот русский фейк.

19 июня Буданов с улыбкой на лице прокомментировал изданию Kyiv Post заявления пропагандистских СМИ РФ о его смерти. Он пошутил, что в Украине формируется "отряд бессмертных", которые будут преследовать россиян в страшных снах.

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