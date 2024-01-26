Свидетелем казни стал сын жертвы заключенного. Он отметил, что это был момент справедливости.

В США впервые казнили заключенного методом азотной гипоксии. Таким способом наказали 58-летнего Кеннета Смита, осужденного за убийство.

Как осведомляет Sky News, официальное время его смерти - 25 января в 20:25. По словам свидетелей, казнь длилась около 22 минут, и Смит, казалось, оставался в сознании несколько минут.

По крайней мере две минуты он дрожал и двигался. Затем узник начал тяжело дышать, а за считанные секунды жизнедеятельность прекратилась.

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В заключительном заявлении перед казнью Смит сказал: "Сегодня вечером Алабама заставляет человечество сделать шаг назад... Я иду с любовью, миром и светом".

Он также жестами прислал жене последнее признание в любви. "Спасибо, что поддерживаете меня. Люблю, люблю всех вас", - сказал Смит.

Казнь чистым азотом

Использование газообразного азота является весьма спорным методом казни. Критики говорят, что это жестоко и экспериментально. Ранее этот способ казни не применяли.

Он включает в себя плотное прижимание маски к лицу, закрывая рот и нос. Затем в маску подают газообразный азот. Человек продолжает нормально дышать, но при отсутствии кислорода организм постепенно выключается, пока не наступит смерть - фактически он задыхается.

Преподобный Джефф Гуд, который был свидетелем казни, сказал, что реальность не соответствует предсказаниям Алабамы о скорой смерти.

Смит был осужден за убийство Элизабет Сеннетт в 1988 году. Прокуроры заявили, что он был одним из двух мужчин, каждому из которых заплатили по 1000 долларов за убийство женщины от имени ее мужа-пастора, который был в долгах и хотел взыскать страховку.

Ее нашли с восемью колото-резаными ранениями на груди и по одному на каждой стороне шеи. Другой убийца, Джон Форрест Паркер, был казнен в 2010 году.

В своем заявлении губернатор Алабамы Кей Айви сказал: "18 марта 1988 года жизнь 45-летней Элизабет Сеннетт была жестоко отобрана у нее Кеннетом Юджином Смитом. После более чем 30 лет попыток обмануть систему мистер Смит ответил за свои ужасные преступления. Казнь была законно проведена с использованием гипоксии азота, метода, который ранее запрашивал Смит в качестве альтернативы смертельной инъекции. Смит наконец получил то, о чем просил, и это дело может быть наконец прекращено".

Напоследок Смит пообедал бифштексом с косточкой, оладьями, тостами и яйцами в соусе для бифштексов.

Майк Сеннетт, сын жертвы Смита, поговорил со СМИ после казни. "То, что случилось здесь сегодня, не вернет маму. Это какой-то горький день. Мы не собираемся прыгать и кричать "Ура"... Я закончу тем, что сегодня вечером Элизабет Дорлин Сеннет добилась справедливости".

Казнь азотом - что известно о методе

Метод казни азотом предполагает установку на нос и рот Смита маски типа респиратора, которая заменит воздух на газ, что приведет к его смерти от недостатка кислорода. Азотная гипоксия была разрешена Штатами Алабама, Миссисипи и Оклахома. Однако ни один из Штатов пока ее не применял.

В 2022 году Смита пытались казнить смертельной инъекцией, но это не сработало. Впоследствии суд разрешил казнить его с помощью азотной гипоксии.

Защита Смита заявляла, что этот метод нарушает конституционный запрет на жестокое и необычное наказание. В ОНН призывали власти США остановить запланированную казнь азотным методом. Эксперты заявили, что непроверенный метод может привести к "жестокому, бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или даже пыткам".

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