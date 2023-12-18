В Питере запачкали экскрементами и залили монтажной пеной двери квартир кремлевских пропагандистов Романа Сапонькова и Дмитрия Стешина.
Об этом заявили сами Z-"военкоры". Сапоньков отмечает, что в период осени многим его коллегам-пропагандистам также рассылали свиные головы.
"Сегодня пришли по адресу прописки, испортили дверь. Потом позвонили на телефон. Попали на все камеры, вызвали полицию, ждем, когда приедут", - написал пропагандист.
Он утверждает, что этой осенью многим его коллегам-пропагандистам рассылали свиные головы.
Пропагандист жалуется, что на вызов полиция отреагировала только поздно вечером, а вначале приезжать вообще отказалась, так как угрозы жизни людей не было, а коридорные двери установлены незаконно.
"Поэтому, если будем продолжать активность, то двери могут и снести", - признал "военкор".
Он сам обнародовал соответствующее фото и видео. По словам Сапонькова, неизвестные звонили ему на личный номер телефона "с попытками угрожать".
На видеозаписи зафиксирована его беседа с каким-то мужчиной. Знаменательно, что в кадре угрозами оппоненту отметился сам пропагандист.
Он заявил, что в 2024 году оккупанты зайдут в Киев и "всех найдут". Также в ходе телефонного разговора Сапоньков фактически признал, что армия РФ уничтожает украинские города Бахмут и Мариуполь. Он также пообещал, что "они будут российскими".
Кроме того, еще в начале разговора с анонимом Сапоньков акцентировал, что находится в зоне "СВО".
Другой кремлевский пропагандист Стешин также рассказал личную историю об испорченной двери.
"Не вижу смысла скрывать: "мне" сегодня ночью тоже запенили дверь. По старому месту прописки в Питере, из данных старого паспорта, слитого у*ропам. Заявление полиция приняла, но как-то без огонька. Мотоциклеты с пулеметами не присылали. Данные с камер снимать не стали. Ну, это пока. Привет с Донбасса", - написал он в соцсетях.
Как сообщает ASTRA, МВД РФ заявило, что подозреваемых в порче дверей уже задержали.
"17 декабря в 20.00 в полицию Санкт-Петербурга поступило сообщение, что в одном из домов в Приморском районе неизвестные запенили входную дверь в межквартирный холл", - сказано в одном из релизов МВД.
Отмечается, что задержанные запенили двери в домах, где проживают родственники "военных корреспондентов" Сапонькова и Стешина. Ими оказались двое несовершеннолетних местных жителей. Подростки получили от кого-то такое задание, утверждают в России.
Путин заявил, что Россия должна больше рожать для войны
Недавно член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что россияне должны прислушаться к словам президента Владимира Путина о рождении детей. Этот следует рассматривать как задачу по улучшению демографических показателей, считает он.
Выступая в ноябре на заседании Всемирного русского народного собора, Путин заявил, что РФ столкнулась со "сложнейшими демографическими вызовами", для преодоления которых нужно возрождать традиции многодетности.