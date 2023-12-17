Выступая на заседании Всемирного русского народного собора в ноябре, Путин заявил, что Россия столкнулась со "сложнейшими демографическими вызовами".

Член комитета Государственной Думы по обороне Андрей Гурулев заявил, что россияне должны прислушаться к словам президента Владимира Путина о рождении детей, рассматривая их как задачу по улучшению демографических показателей.

"Президент что сказал? Традиционные ценности - Родина, многодетные семьи. Задачу как будешь выполнять? Ты указ президента выполняешь? Задачу выполнил, через девять месяцев доложил по результату", - отметил Гурулев в ходе программы.

Выступая на заседании Всемирного русского народного собора в ноябре, Путин заявил, что Россия столкнулась со "сложнейшими демографическими вызовами", и чтобы их преодолеть, нужно возрождать традиции многодетности в семьях. У многих народов России "сохраняется традиция крепкой, многопоколенной семьи, где воспитываются четверо, пятеро и больше детей", заявил президент.

Он напомнил, что несколько поколений назад в российских семьях было по семь-восемь детей: "Давайте эти замечательные традиции сберегать и возрождать. Многодетность, большая семья должны стать нормой, образом жизни для всех народов России".

Скандальные высказывания Гурулева

Не поддерживающая президента Владимира Путина часть российского населения должна быть изолирована или уничтожена, заявил в эфире пропагандистского телеканала "Россия-1" депутат Госдумы Андрей Гурулев.

По идее Гурулева, единороса и члена оборонного комитета нижней палаты, "уничтожению" могут подлежать около 20% российских граждан. Это примерно 29 миллионов человек, согласно Росстату, который оценивает численность населения страны в 146,4 млн человек.

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