Российский журналист требует у РИА Новости пять литров бензина "за порожняк" об артобстреле Андреевки

Об этом сообщил работающий в регионе корреспондент Комсомольской Правды Дмитрий Стешин в своем Твиттере.

"Вернулись из якобы расстрелянной Андреевки. РИА Новости должно нам пять литров бензина за порожняки", - написал он.

Сегодня журналист уже несколько раз высказывался об особенностях работы своих коллег.

"Перечтите информашку РИА Новости об обстреле Славянска, учитесь фильтровать порожняки! Сижу на крыше, босой, с чашкой кофе. Ничего не слышу!", - написал он несколькими часами ранее.

Читайте такжеМИД РФ пустил очередную "утку" о строительстве в Украине концлагерей "Стоящие на блоках ополченцы - редкие генераторы порожняков, им любят звонить новостники агентств и всегда получают от них феерические телеги", - добавил он позже.

"Новости идущие из региона имеют ценность, если у издания здесь есть работающий соб.корр. На месте, конкретно, а не сидящий за 120 км. Так же", - считает Стешин.

По его мнению, сейчас противостояние силовиков с террористами находится в стадии "снайперской войны".