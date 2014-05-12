Российский журналист требует у РИА Новости пять литров бензина "за порожняк" об артобстреле Андреевки
Информация об утреннем артобстреле Андреевки под Славянском, прошедшая сегодня практически по всем российским и многим украинским СМИ, оказалась фейком.
Об этом сообщил работающий в регионе корреспондент Комсомольской Правды Дмитрий Стешин в своем Твиттере.
"Вернулись из якобы расстрелянной Андреевки. РИА Новости должно нам пять литров бензина за порожняки", - написал он.
Сегодня журналист уже несколько раз высказывался об особенностях работы своих коллег.
"Перечтите информашку РИА Новости об обстреле Славянска, учитесь фильтровать порожняки! Сижу на крыше, босой, с чашкой кофе. Ничего не слышу!", - написал он несколькими часами ранее.
Читайте такжеМИД РФ пустил очередную "утку" о строительстве в Украине концлагерей "Стоящие на блоках ополченцы - редкие генераторы порожняков, им любят звонить новостники агентств и всегда получают от них феерические телеги", - добавил он позже.
"Новости идущие из региона имеют ценность, если у издания здесь есть работающий соб.корр. На месте, конкретно, а не сидящий за 120 км. Так же", - считает Стешин.
По его мнению, сейчас противостояние силовиков с террористами находится в стадии "снайперской войны".
Вернулись из якобы расстрелянной Андреевки. РиА Новости должно нам пять литров бензина за порожняки.
— Дмитрий Стешин (@kp_steshin) May 12, 2014