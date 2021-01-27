Состояние женщины ухудшилось после визита прокуратуры.

Жительница Петербурга Маргарита Юдина, которую на митинге 23 января ОМОНовец ударил ногой в живот, вновь госпитализирована.

Читайте также"Это провокация": пропагандист РФ Соловьев похвалил "омоновцев", ударивших ногой женщину на митинге (видео)Об этом сообщает правовое объединение «Команда 29».

Отмечается, что накануне к женщине приходили сотрудники прокуратуры и органов опеки. После этого ее состояние резко ухудшилось. Ей вызвали «скорую».

«Врач, осмотрев Маргариту, была очень удивлена выписке из больницы на следующий день после получения закрытой черепно-мозговой травмы и сотрясения мозга», – сообщили юристы

Сама Юдина в интервью «Дождю» заявила, что в больнице ей не оказали качественную медицинскую помощь. Она предполагает, что у нее, возможно, началась инфекция, поскольку в больнице рану на голове обработали ненадлежащим образом.

Кроме того, она рассказала, что видеосъемка визита сотрудника ОМОНа проводилась без ее согласия. По ее словам, на нее оказывалось психологическое воздействие с целью добиться прощения силовика: «Это против моей воли».

Женщина приняла решение подать заявление в Следственный комитет по статье о превышении полномочий полицейским и взыскать материальный и моральный ущерб.

ОМОНовец ударил ногой в живот женщину: подробности

Инцидент произошел 23 января в Петербурге. Видео того, как силовик пинает ногой женщину, разлетелось в сети.

На записи видно, как трое сотрудников ОМОНа ведет задержанного парня по улице, держа его за руки. К ним подошла прохожая, которая спросила: «Зачем вы его задерживаете?». Недолго думаю, правоохранитель силой ударил пожилую женщину в живот, отчего она упала на асфальт и начала кричать.

После инцидента женщину госпитализировали в больницу с сотрясением мозга.

На следующий день появилось видео, как к ней в палату пришел ОМОНовец с цветами извиняться, и она его простила.

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Автор: Катерина Шварц