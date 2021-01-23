В Петербурге сотрудник ОМОНа ударил пожилую женщину ногой в живот.
Видео инцидента опубликовала «Фонтанка».
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На записи видно, как трое сотрудников ОМОНа ведет задержанного парня по улице, держа его за руки.
К ним подошла прохожая, которая спросила: «Зачем вы его задерживаете?».
Недолго думаю, правоохранитель силой ударил пожилую женщину в живот, отчего она упала на асфальт и начала кричать.
Как сообщает "МБХ Медиа", пострадавшую от удара силовика женщину увели в медпункт на Московском вокзале.
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Возвращение и арест Навального
- Навальный 17 января вернулся в Москву из Германии, где он проходил лечение после отравления летом 2020 года.
- Его самолет должен был приземлиться в аэропорту "Внуково", но был перенаправлен в "Шереметьево". Сразу же на пограничном контроле в аэропорту его задержали сотрудники полиции.
- В управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Москве заявили, что Навального задержали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденный за преступление.
- 18 января суд арестовал оппозиционера до 15 февраля.
- Навальный призвал сторонников не бояться и выходить на улицы.
- Сегодня в РФ проходят акции в поддержку Навального в частности, его соратники анонсировали митинги в 93 городах. Силовики задерживают участников акций.
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