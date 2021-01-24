Накануне в сети появилось видео с митинга в Санкт-Петербурге, на котором силовик ударил пожилую женщину ногой в живот.

54-летняя петербурженка Маргарита Юдина, которая накануне получила удар ногой от сотрудника ОМОНа на митинге в поддержку Алексея Навального, находится в реанимации без сознания.

Читайте такжеНовый рекорд: в России на митингах за Навального задержали более трех тысяч человек

Об этом сообщает Telegram-канал BAZA. Утверждается, что у женщины серьёзная травма головы, а за ночь ей стало хуже.

Как сообщает «РИА Новости», пострадавшая находится в реанимационном отделении НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе.

При этом директор НИИ Скорой помощи им. Джанелидзе Вадим Мануковский заявил изданию «Подъем», что женщина «чувствует себя великолепно».

«У неё лёгкая травма, там вообще никаких проблем. Она в сознании, чувствует себя великолепно, я бы её вообще выписал», – сказал он.

Накануне в сети появилось видео с митинга в Санкт-Петербурге, на котором сотрудник ОМОНа ударил пожилую женщину ногой в живот. Силовики втроем тащили задержанного мужчину, а россиянка хотела узнать, что происходит. В результате внезапного удара она упала и ударилась головой.

Протесты в России

В субботу, 23 января, в России прошли акции в поддержку российского оппозиционера Алексея Навального, арестованного несколько дней назад после возвращения в РФ из Германии.

Силовики применили к протестующим насилие и провели массовые задержания.

В ходе массовых акций протеста в России 23 января силовики задержали 3296 протестующих. Это рекордное число задержанных за всю современную историю России.

В Министерстве иностранных дел Украины осудили насилие против участников акций в России в поддержку Навального.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Дмитрий Захаров