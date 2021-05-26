В своем Telegram-канале российский пропагандист Константин Придыбайло также заявил, что белорусский журналист Роман Протасевич "должен сдохнуть".

Российский пропагандист Константин Придыбайло публично призвал к физической расправе над задержанным белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем и его соратниками.

Фрагмент программы рупора Кремля Владимира Соловьева опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист, член ТКГ Денис Казанский.

"Была бы моя воля – я более кровавый тиран, нежели Лукашенко, мне кажется. Я просто даже знаю, в каких местах они живут в Вильнюсе и Варшаве. Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им уже там яду подсыпал в этих ресторанах", – заявил во время стрима Придыбайло.

Кроме того, в своем Telegram-канале он заявил, что Протасевич "должен сдохнуть".

"Ничего особенного, просто корреспондент российского государственного телеканала RT в Минске Константин Придыбайло призывает убивать белорусских оппозиционеров. Это все, что нужно знать и о государстве РФ, и о его СМИ. То есть, россияне платят из бюджета зарплату человеку, который открыто призывает к терроризму и политическим убийствам на стриме у Владимира Соловьева", – прокомментировал Казанский.

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Задержание Романа Протасевича в Минске: что известно

23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.

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Автор: Денис Прядко