Российский пропагандист Константин Придыбайло публично призвал к физической расправе над задержанным белорусским оппозиционным журналистом Романом Протасевичем и его соратниками.
Фрагмент программы рупора Кремля Владимира Соловьева опубликовал на своей странице в Facebook украинский журналист, член ТКГ Денис Казанский.
"Была бы моя воля – я более кровавый тиран, нежели Лукашенко, мне кажется. Я просто даже знаю, в каких местах они живут в Вильнюсе и Варшаве. Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им уже там яду подсыпал в этих ресторанах", – заявил во время стрима Придыбайло.
Кроме того, в своем Telegram-канале он заявил, что Протасевич "должен сдохнуть".
"Ничего особенного, просто корреспондент российского государственного телеканала RT в Минске Константин Придыбайло призывает убивать белорусских оппозиционеров. Это все, что нужно знать и о государстве РФ, и о его СМИ. То есть, россияне платят из бюджета зарплату человеку, который открыто призывает к терроризму и политическим убийствам на стриме у Владимира Соловьева", – прокомментировал Казанский.
Читайте такжеПротасевич был на Донбассе с "Азовом": Билецкий рассказал об участии журналиста в АТО
Задержание Романа Протасевича в Минске: что известно
- 23 мая в аэропорту «Минск» экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, взрывчатку не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.
- После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.
- Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель МиГ-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера Ryanair с помощью истребителя.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram