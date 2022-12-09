Мы не являемся врачами, чтобы говорить об очередном обострении или ухудшении психологического здоровья сумасшедшего российского диктатора, однако последние его заявления свидетельствуют, что он все чаще повторяет собственные пропагандистские методички. И, вероятно, верит в них.

Так, президент РФ Владимир Путин заявил, что война с Украиной затянется надолго, а угроза начала ядерной войны растет. То есть с угроз ядерного удара они все это начинали, потом распространяли бред о "грязной бомбе" в Украине, но, когда все их действия и угрозы не сработали, пришлось возвращаться на начало и идти по новому кругу. Почему? Потому что тема "сильной ядерной державы" находит отклик.

Очевидно, что РФ пытается использовать любые возможности для того, чтобы давить на Украину. А запугивание наших партнеров "ядеркой" – то самое давление. Цель Путина – любым образом провести какие-то переговоры. России сейчас очень нужна пауза, чтобы восстановить силы, перегруппировать войска и тому подобное.

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Кроме того, "ядерная тема" – одна из любимых для населения РФ. Путин продолжает подпитывать уверенность россиян, что Россия ведет войну с Западом. Впрочем, перебрасывая ответственность за невзгоды на поле боя на сильного внешнего врага, русский диктатор также намекает русским, что надо мобилизоваться.

Российский имперский угар нужно хоть чем удобрять и подкармливать

Потребность рассказать россиянам о каких-то достижениях "спецоперации" Путин закрыл внезапным заявлением, что Азовское море превратилось во внутреннее море России". Простыми словами: когда нет достижений в продвижении на суше, надо рассказывать о захвате морей. Это можно объяснить разве тем, что русский имперский угар нужно хоть чем-то подкармливать и подкармливать. И на фоне потери даже Херсона – того единственного крупного города, который армия РФ оккупировала в первые дни вторжения в Украину в феврале, все эти истории из уст Путина просто смешные.

Так же смешной есть сказка о том, что некоторые партнеры Украины, якобы, мечтают о захвате... западных регионов Украины. Однако пропагандистскую выдумку о том, что "поляки не такие уж и друзья украинцам", Кремль использовал много лет. Пытаться сейчас такими заявлениями искать слабые места в Украине, чтобы разбить единство украинцев с партнерами, по меньшей мере смешно. Трудно понять, почему в РФ еще надеются, что кто-то поверит в такую байку.

Но все эти тезисы свидетельствуют о полном непонимании внутреннего контекста Украины. Непонимание, насколько украинцы благодарны партнерам за поддержку и помощь.

Хотя складывается впечатление, что мы не услышали от российского диктатора ничего нового, последние его заявления – хороший сигнал для Украины. Ведь они означают, что русские – в проигрышном положении.

В России прекрасно понимают катастрофичность ситуации на поле боя.

РФ уже не может совершать такие массовые ракетные атаки, как раньше

Зимой русская армия встретится с крайне тяжелыми обстоятельствами. Уже ни для кого не секрет, что логистические возможности россиян после ударов ВСУ очень ограничены.

Кроме того, на днях мы видели, что РФ уже не может совершать такие массовые ракетные атаки, как раньше. Более того, во время предыдущих атак им уже даже приходилось брать ракеты из ядерного арсенала и вести ими обстрел Украины, сняв ядерные боеголовки. Это в частности свидетельствует о проблемах России с нетронутым запасом ракет.

Тем временем Украина ждет следующего заседания "Рамштайна". Мы имеем заявление от наших партнеров о стремлении увеличить поставки нам оружия, чтобы у ВСУ был наступательный потенциал. И многое другое. Реальность в том, что Вооруженным силам Украины сегодня помогает фактически весь мир. Кремлю же ничего не остается, кроме повторения тезисов из старых методичек.

...Кстати, Путин наконец сказал не "спецоперация", а война. Однако вряд ли он изменил свой подход настолько, чтобы называть вещи своими именами, речь об оговорке. В то же время такая оговорка указывает, что когда-то любая пропаганда дает трещину.

Игорь Петренко, политолог, эксперт аналитического центра "Объединенная Украина"