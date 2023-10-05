Ему проще стереть с лица земли человечество, чем запомниться жалким, трусливым, подлым человеком, считает Романова.

Российский диктатор Владимир Путин способен принять решение о нанесении по Украине или странам Европы локального ядерного удара. Он может сделать это просто для того, чтобы не запомниться миру таким, каков он есть, считает глава фонда "Русь сидящая" и журналистка Ольга Романова.

"Он боится суда истории больше всего. Его страх настолько силен, что разговор, мне кажется, о ядерном ударе – это не шутка. Ему проще стереть с лица земли человечество, чем допустить, что он будет показан в учебнике истории таким, как есть – жалким, трусливым, подлым и неумным человеком, который привёл к огромным жертвам. К огромным жертвам, а во имя... Никакой цели. Никакой цели, кроме собственного возвеличивания. Больше там нет других целей никаких", – говорит она.

Под такой удар могут попасть столицы Украины, Польши и Германии, предполагает Романова. "Это будет это всё зависит от развития событий. … Я понимаю, что нельзя взять взорвать Запорожскую атомную станцию и выдать за локальный ядерный взрыв, например. Хотя, наверно, можно – российской пропаганде. Это может быть локальный удар по Киеву, или по Варшаве, или по Берлину", – отмечает Романова.

Журналистка также отмечает, что угрозы использовать ядерное оружие чаще всего звучат от пропагандистов и экс-президента РФ Дмитрий Медведева, что играет на руку российскому диктатору. "Путин в этой компании выглядит таким вот сдерживающим фактором. "Это позволяет Западу, к сожалению, думать о том, что Путин – меньшее зло", – подчеркнула она.

Ядерные угрозы РФ - последние новости

На этой неделе российская пропагандистка Маргарита Симоньян призвала взорвать ядерную бомбу над Сибирью. Близкий друг Путина Михаил Ковальчук накануне заявил, что России нужно взорвать ядерное оружие, чтобы продемонстировать Западу свою решимость.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что Путин увеличивает ядерную угрозу, потому что он потерпел неудачу. По его мнению, "демонстрация ядерного оружия - это демонстрация не силы, а слабости со стороны россиян".

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