Навальная сказала, что команда ФБК раскроет детали убийства политика.

Вдова Алексея Навального Юлия опубликовала в его соцсетях видео "Я продолжу дело Алексея Навального", в котором пообещала заняться политикой, чтобы добиться смены власти в России.

"Я буду продолжать дело Алексея Навального. Продолжать бороться за нашу с вами страну и я призываю вас встать рядом со мной, разделить не только горе и бесконечную боль, которая окутала нас и не отпускает. Я прошу разделить со мной ярость", - сказала Юлия.

Кроме того, Навальная добавила, что команда ФБК раскроет детали убийства политика.

"Мы знаем, из-за чего конкретно Путин убил Алексея три дня назад. Мы скоро вам об этом расскажем. Мы обязательно узнаем и то, кто именно и как именно исполнил это преступление. Мы назовем фамилии и покажем лица", - сказала она.

Юлия Навальная также заявила, что главное, "что можно сделать для Алексея и для себя, - это продолжать бороться".

"Убив Алексея, Путин убил половину меня, половину моего сердца и половину моей души. Но у меня осталась вторая половина, и она подсказывает мне, что я не имею права сдаваться. <...> Сегодня я хочу быть рядом с вами, потому что я знаю, что вы потреляи не меньше, чем я", - подчеркнула она.

Вдова Алексея Навального сегодня завела аккаунт в X (бывший твиттер). На него подписались уже более 10 тысяч человек.

Смерть Навального - детали

В пятницу, 16 февраля, в российской колонии внезапно умер известный оппозиционер Алексей Навальный.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно Путин убил Навального, как и остальных "несчастных", которых ликвидировал его режим.

Россия озвучила свою версию: Навальному якобы стало плохо во время прогулки по колонии, его пытались спасти медики, но не смогли.

Дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова напомнила слова президента США Джо Байдена, который пригрозил России "последствиями" в случае смерти Алексея Навального.

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