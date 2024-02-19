Жанна Немцова просит продолжить санкционную политику против РФ.

Дочь убитого российского оппозиционера Бориса Немцова напомнила слова президента США Джо Байдена, который пригрозил России "последствиями" в случае смерти Алексея Навального.

Жанна Немцова во время выступления на Мюнхенской конференции напомнила об этих словах и предложила Штатам идеальный вариант для мести Кремлю.

"Поскольку мы сегодня говорим об Алексее Навальном, его смерти, я хочу напомнить, что еще до полномасштабной войны в Украине президент США Байден сказал, что если Навальный умрет в тюрьме, то будут серьезные последствия. И мне кажется, что такими последствиями должна стать военная, экономическая и гуманитарная поддержка Украины", – подчеркнул Немцова.

Видео дня

По словам женщины, она полностью поддерживает такие меры, поскольку российскому президенту Владимиру Путину "нельзя дать одержать победу в войне в Украине".

Также Немцова призвала продолжать применять санкции в отношении России – даже несмотря на то, что они действуют не сразу поскольку экономика страны-агрессора переведена на военные рельсы.

Навальный умер в колонии - что известно

В пятницу, 16 февраля, в российской колонии внезапно умер известный оппозиционер Алексей Навальный.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что именно Путин убил Навального, как и остальных "несчастных", которых ликвидировал его режим. На трагедию отреагировал и президент США Джо Байден.

Россия же озвучила свою версию: Навальному якобы стало плохо во время прогулки по колонии, его пытались спасти медики, но не смогли. В то же время в сети показали видео с Навальным от 15 февраля (за день до его смерти), на котором он выглядел здоровым и улыбался.

Вас также могут заинтересовать новости: