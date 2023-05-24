Единственное, чего боятся российские власти, - это количества их погибших на территории Украины.

Бахмутская кампания стала для Российской Федерации самой дорогой операцией в плане человеческих потерь. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

Как передает корреспондент УНИАН, во время интервью телеканалу Рада Маляр отметила, что украинские специалисты по информационному противодействию провели исследование и пришли к выводу, что единственное, чего боятся российские власти, – это количество их погибших на территории Украины.

"Власти РФ всячески скрывали количество убитых, но сейчас это уже невозможно скрыть. Бахмутская кампания для них является самой дорогой не только в смысле вооружения и военной техники, но она самая дорогая для них в смысле человеческих потерь. Сколько они положили там людей – это сложно представить. Сложно представить, что в 21 веке государство может настолько не беречь своих людей", – заявила она.

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Бои за Бахмут

21 мая 2023 года президент США Джа Байден заявил, что в боях за Бахмут Россия потеряла около 100 тысяч своих военных. Координатор национальной безопасности Белого дома Джон Кири также заявил, что Бахмут стал "мясорубкой для российских сил".

Недавно главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что город полностью перешел под контроль России. В то же время известно, что украинские защитники до сих пор контролируют юго-западную часть города, в частности район "Самолет".

Жестокие бои за город продолжаются. По словам командующего Восточной группировкой войск Александра Сырского, Вооруженные силы имеют определенное продвижение на окраинах города.

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