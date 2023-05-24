По его словам, каждый второй "вагнеровец" попал в категорию безвозвратных потерь.

Террорист Игорь Стрелков-Гиркин подробно прокомментировал заявление главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина о потерях среди его наемников.

Как отметил Гиркин в Телеграмм-канале, Пригожин публично признал 20 тысяч убитых "вагнеровцев", но у боевика есть другая статистика. По данным Гиркина, потери "Вагнера" даже за полугодовую операцию, завершившуюся штурмом Бахмута - больше минимум в полтора раза. Впрочем, он решил детально проанализировать цифры, озвученные Пригожиным.

Главарь "Вагнера" говорит, что из колоний в его ЧВК пришло 50 тысяч зэков. Из них убиты 10 тысяч. При этом сам Пригожин ранее заявлял, что 26 тысяч зэков получили амнистию и вернулись домой. Итак, куда делись еще 14 тысяч?

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Вероятно, часть из них пропала без вести, "что равносильно гибели на 99%". Но большинство из них, скорее всего, серьезно ранены и искалечены. В строй они не вернутся .

"Таким образом. Из 50 тысяч зэков в "безвозвратные потери" попал практически каждый второй... Таким образом - по минимуму - "Вагнер" понес безвозвратные потери на пути от Попасной до западной окраины Бахмута - 40 тысяч человек. К этому надо добавить потери приданных "Вагнеру" частей и подразделений ВС РФ - как кадровых, так и различных добровольческих. Они тоже большие, можете не сомневаться", - заявил Гиркин.

Он также прокомментировал данные Пригожина о якобы "потерях ВСУ" во время битвы за Бахмут. Террорист считает, что подсчеты главаря "Вагнера" "несколько преувеличены".

Даже если ВСУ действительно потеряли примерно 50 тысяч воинов на этом направлении, то потери ВС РФ такие же. Террорист удивленно переспросил: "Кто кого перемалывал"?

Гиркин считает, что заявлениями о заниженных потерях "Вагнера" Пригожин создает иллюзию, будто бы его ЧВК еще боеспособна. Но результатов на поле боя "музыканты" не показывают.

По подсчетам террориста, с учетом публичных данных, в "Вагнере" осталось 19 тысяч наемников. Сейчас в ЧВК не приходят по 10 тысяч новых кадров ежемесячно - после мясных штурмов "глупых нет".

"Он (Пригожин - УНИАН) нас еще порадует множеством сугубо-секретных данных, озвучив которые - избавляет нас (и меня, в частности) от обязанности "скрипя зубами" молчать о наших диких потерях при очень незначительных результатах...Вот еще бы нашелся еще один кретин в МО РФ, чтобы озвучить наши дикие (и уже совсем безрезультатные) потери в непрерывных и бесполезных боях под Авдеевкой", - подытожил Гиркин.

Потери "Вагнера"

Сегодня главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане.

По его словам, в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых "вагнеровцев" - итого якобы 20 тысяч трупов. Для того, чтобы эта информация не вызвала взрыв в российском обществе, главарь "Вагнера" сразу соврал, что потери ВСУ якобы в несколько раз выше.

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