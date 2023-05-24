Террорист не уверен, что озвученные цифры соответствуют действительности, но и они о многом свидетельствуют.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что российская армия несет огромные потери в Украине - значительно больше, чем в Афганистане.

Как сообщил Пригожин в интервью российским пропагандистам, в Бахмуте ликвидировано поровну зэков-наемников и кадровых "вагнеровцев". Для того, чтобы эта информация не вызвала взрыв в российском обществе, главарь "Вагнера" сразу соврал, что потери ВСУ якобы в несколько раз выше.

"В Афганистане погибло людей значительно меньше, чем у нас сейчас в Бахмуте. Одновременно у меня было 30-35 тысяч на передке. За время проведения операции я выбрал 50 тысяч заключенных, из которых погибло около 20% (то есть 10 тысяч - УНИАН). Их погибло так же, как и тех, кто пришел к нам по контракту. Примерно еще 20% - это те, кто ранен", - заявил Пригожин.

Впрочем, статистику Пригожина разнес его оппонент-террорист Игорь Стрелков-Гиркин. Он считает, что главарь "Вагнера" врет о своих реальных потерях.

"Ладно, допустим "всего" 20 тысяч убитых. (Думаю, больше, но "со свечкой не стоял"). Умножаем на 2 (еще 20 тысяч искалеченных или тяжело раненых, которые не могут вернуться в строй) – и получаем 40 тысяч безвозвратных потерь "Вагнера". Минимум. Суворов при штурме Измаила потерял убитыми и ранеными ровно в 10 раз меньше, а крепость взял за один день (при этом потери турок были значительно больше - 20 тысяч только убитыми). А теперь расскажите мне о "полководческом искусстве "командиров" Вагнера", - написал иронически Гиркин.

ЧВК "Вагнер" в войне против Украины

"Группа Вагнера" понесла тяжелые потери и фактически потеряла наступательный потенциал. Поскольку закончить окружение Бахмута не удалось, уже сами "вагнеровцы" оказались под угрозой контрудара и окружения со стороны ВСУ, о чем предупреждает сам Пригожин.

Пригожин пытается маскировать потери. Например росСМИ сообщили, что с "Группы Вагнера" домой отпустили 5 тысяч заключенных, чей срок действия контракта уже истек.

Эксперт Коваленко уверен, что через критически высокие потери "Группа Вагнера" практически перестала существовать как боевая сила. Ее функции на передовой начали выполнять десантные части регулярной российской армии.

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