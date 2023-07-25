Ни средства ПВО, ни РЭБ не помогли России защитить свою столицу.

Вооруженные силы Украины продолжат свои усилия, которые направлены на удары по военным объектам на территории РФ.

"Прилеты в Москве были, и они будут масштабированы, учитывая возможности Украины создавать дальнобойные системы поражения и беспилотные комплексы. Вспомним, что в свое время россияне активно демонстрировали комплексы "Панцирь - С", которые размещались на сооружениях вблизи Минобороны РФ в Москве", - рассказал директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец в эфире телеканала "Эспрессо".

По мнению эксперта, атаки по Москве выявили, что ни одна стратегия России по защите своей столицы средствами ПВО и РЭБ не работает.

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"Россиянам проще использовать медийный ресурс, чтобы создать другую реальность. Что все угрозы, которые существуют они отражают, но реальность иная. Усилия украинской стороны, которые направлены на удары по военным объектам на территории РФ, влияющие на российское руководство будут продолжены", - подытожил он.

Атаки дронов на Москву

Как ранее сообщал УНИАН, утром 24 июля Москву атаковали неизвестные БПЛА. Жители многих районов российской столицы услышали взрывы, а Минобороны РФ обвинило Украину.

Позже стало известно, что целями атаки на Москву были Кремль, Минобороны РФ и узел связи Главного Командования Военно-морского флота.

По данным СМИ, "Панцирь-С1" на крыше штаб-квартиры Минобороны в Москве не смог сбить один из беспилотников, которые атаковали российскую столицу, хотя находился от точки удара менее чем в 300 метрах.

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