Оккупанты запутались в количестве сбитых ракет.

В Крыму днем 6 мая 2023 года прогремели мощные взрывы, пишет издание "Крым. Реалии". На опубликованных фото была заметна работа российской ПВО и следы выпущенной ракеты в небе, а также поднимающийся дым где-то в лесном участке.

Тем не менее, сначала оккупационные власти утверждали, что работа ПВО связана с якобы учениями российских захватчиков, а не с обнаружением целей в небе.

Хотя это не помешало отдельным представителям оккупационной администрации призывать пророссийские Telegram не публиковать работу противовоздушной обороны.

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Уже вскоре гауляйтер Крыма Сергей Аксенов взвыл о ракетной атаке якобы ВСУ. "Над Республикой Крым силами ПВО сбита баллистическая ракета, запущенная украинским ОТРК "Гром-2", - написал Аксенов.

Он утверждает, что разрушений и пострадавших якобы нет. В то же время его "советник" заявил о сбитии двух баллистических ракет ОТРК "Гром-2".

Взрывы в Крыму - последние новости

В последнее время в оккупированном Крыму и на юге самой России участились случаи неизвестной "бавовны".

Например, на этой неделе два раза подряд был атакован Ильский НПЗ в Краснодарском крае и еще один - в Тамани. Нефтебазы снабжали, в том числе, Черноморский флот топливом.

Еще в апреле 2023 года спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк четко ответила, что взрывы в оккупированных южных районах Украины являются частью контрнаступательных мероприятий ВСУ по освобождению своих территорий от рашистов.

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