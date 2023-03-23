В ВСУ жителям временно оккупированных территорий советуют эвакуироваться или обустроить укрытия.

Взрывы во временно оккупированном Крыму, в частности недавние удары по железной дороге в Джанкое, являются методом истощения врага и психологическим давлением на него. Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны юга Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона.

"Любые активные действия предполагают, что вначале надо истощить врага. До того, как мы начнем активное движение, нам надо быть убежденными, что в них нарушена логистика, что в них не работает устойчивое морально-психологическое состояние войск, что они готовы уже уходить или сдаваться. То есть, понимая превосходство физической силы врага, мы работаем так, чтобы они пришли на столкновение с нами уже обессиленными. Поэтому такая "бавовна" на тыловых территориях врага – это и есть истощение врага с тыла", - сказала она.

Гуменюк рекомендовала жителям временно оккупированных территорий эвакуироваться или, если нет такой возможности, обустроить укрытие.

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"Мы акцентируем на вычистке 20-30-километровой полосы. Это говорит о том, что наша работа здесь будет максимально активной, поэтому необходимо эвакуироваться. Если нет такой возможности – обустроить укрытия и стараться расположить их как можно дальше от тех мест, где враг позволяет себе скопление", - отметила она.

Взрывы в Крыму - последние новости

21 марта в оккупированном Джанкое прогремела серия взрывов вблизи железной дороги. Местные коллаборанты утверждали, что ПВО россиян перехватила все вражеские цели. Впрочем, вскоре ГУР сообщило, что взрывами в городе Джанкой и на севере временно оккупированного Крыма уничтожены вражеские крылатые ракеты "Калибр", которые транспортировали по железной дороге.

Уже на следующий день, 22 марта, неизвестные дроны в очередной раз атаковали Севастопольскую бухту, где стоят пришвартованными боевые корабли оккупантов. Судя по опубликованному видео, в результате работы рашистской ПВО произошел крупный "прилет".

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