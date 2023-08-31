Vampire состоит из портативных комплектов, которые можно установить на транспортные средства.

Силы обороны Украины для уничтожения российских беспилотников сейчас используют ракетную систему США, известную как Vampire. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на управление закупок и поддержки Пентагона.

"Это оружие, произведенное L3Harris Technologies Inc., перевозится на пикапах и позволяет отражать российские удары. Первые комплексы "Вампир" поставлены и находятся на вооружении Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что четыре из первых 14 систем, заказанных в январе в рамках соглашения на 40 миллионов долларов, прибыли в Украину в середине года, а остальные должны поступить до конца года. В то же время, Пентагон отказался сообщить подробности о сроках дальнейших поставок.

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По данным издания, союзники спешили обеспечить Украину возможностями для обороны, поскольку Россия использовала беспилотники, в том числе иранского производства Shahed-136, с мощным разрушительным эффектом.

"Сокращение от "Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment", система Vampire состоит из портативных комплектов, которые можно установить на транспортные средства. Он запускает ракеты Advanced Precision Kill Weapons System от BAE Systems, оснащенные запалами, предназначенными для детонации вблизи дрона", - говорится в сообщении.

В отличие от основной части военной помощи США Украине, которая поступает из имеющихся запасов, контракт Vampire привлекает оборонную промышленность непосредственно в рамках инициативы содействия безопасности Украины.

Военная помощь Украине - последние новости

Как сообщал УНИАН, 29 августа США объявили о выделении дополнительного пакета военной помощи Украине на общую сумму 250 миллионов долларов.

В новый пакет войдут ракеты AIM-9M для противовоздушной обороны и боеприпасы для HIMARS. Кроме того, Украина получит артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм и 105 мм, оборудование для разминирования, Javelin и другие противотанковые системы и ракеты, более 3 млн боеприпасов к стрелковому оружию и тому подобное.

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