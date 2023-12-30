Российские власти объявили об обстреле.

Днем в субботу, 30 декабря, в центре российского Белгорода прогремели взрывы. На улицах вспыхнули пожары, горят автомобили. Видео и фото публикуют российские Telegram-каналы.

Обновлено 15:10. РосСМИ сообщают, что количество пострадавших в Белгорода возросло до 30 человек. В городе задействованы экстренные службы, перекрыты территории, где были "прилеты". Власти намерены ввести режим ЧС в Белгороде для ликвидации последствий.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил об обстреле ВСУ, погибших и пострадавших: "Есть попадание в жилой сектор. Все подробности позже".

"В городе запущена сирена ракетной опасности. Все жители должны спуститься в укрытие. Опасность сохраняется", - также написал он.

В сети пишут о работе российской ПВО над центром города.

"Вы же понимаете, что в Белгородской народной республике все летело и прилетело по военным объектам (передаем привет всяким С-300, которые вчера "крыли" Харьков). Но вследствие бездарной работы местного ПВО есть пострадавшие мирные и разрушения даже в столице республики. Бывает. А может быть хуже", - пишет Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Взрывы в Белгороде 30 декабря - видео

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