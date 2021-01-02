Неадекватного пассажира усмирили.

Пьяный россиянин пригрозил взорвать самолет, летевший в Москву.

Читайте такжеРаботающий на удаленке москвич грозил взорвать "Ростелеком" из-за проблем с сетьюОб этом пишет Telegram-канал Mash.

Это произошло, когда самолет пролетал над Нижним Новгородом.

Как оказалось, возмутителем спокойствия стал 61-летний житель Подмосковья.

«Он выпил, ему вполне прилично дало, и разум полетел. В итоге был выдвинут ультиматум: кофе, три минуты, одежда, мотоцикл. Его утихомирили, бортпроводник доложил куда следует, уголовное дело изо всех сил готово возбудиться», – говорится в сообщении.

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Автор: Катерина Шварц