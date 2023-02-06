Евгений Пригожин похвастался, что якобы бомбил Бахмут.

Главарь международной преступной организации ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин похвастался, что бомбил украинский Бахмут, где все еще живут люди. Боевик также вызвал на воздушную дуэль президента Украины Владимира Зеленского.

Так, Пригожин обнародовал видео якобы после ночного боевого вылета в качестве второго пилота на бомбардировщике Су-24М.

"Владимир Саныч (Зеленский – УНИАН). Приземлились, отбомбились по Бахмуту", - заявил международный преступник.

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При этом он предложил президенту Украины сразиться в небе ради Бахмута и Днепра.

"Завтра сажусь на МиГ-29. Если будет желание, встретимся в небе. Если ваша возьмет, забирайте Артемовск. Если нет, идем до Днепра", - заявил Пригожин.

ЧВК "Вагнер" - международная преступная организация - что известно

20 января 2023 года стало известно, что Вашингтон назвал ЧВК "Вагнера" транснациональной преступной организацией. В связи с чем США должны ввести санкции против частной военной компании Евгения Пригожина.

Данное решение влечет замораживание любых активов преступников в США и запрет для американцев предоставлять средства, товары или услуги для этой ЧВК.

6 февраля 2023 года Верховная Рада признала ЧВК "Вагнера" международной преступной организацией. За это решение проголосовали 333 народных депутата.

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