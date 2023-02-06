ВР призывает правительства и парламенты государств мира признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией.

Верховная Рада Украины приняла постановление о признании российской преступной организации, известной под названием "Частная военная компания Вагнера" или "Группа Вагнера", международной преступной организацией и осуждение деятельности ее участников (№8397). За это решение проголосовали 333 народных депутата.

Соответствующей постановлением, согласно решению профильного комитета, предлагается признать российскую преступную организацию, известную под названием "Частная военная компания Вагнера" или "Группа Вагнера", международной преступной организацией и осудить деятельность участников этой международной преступной организации и причастных к ней структур, включая правительственными структурами России как государства-агрессора, и ее физических лиц.

Также предлагается обратиться к правительствам и парламентам государств мира с тем, чтобы признать ЧВК "Вагнер" международной преступной организацией, несмотря на противоправный характер деятельности ее участников в Украине и других регионах мира.

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"Несмотря на существующий в обществе запрос относительно надлежащего реагирования правоохранительной системы на совершение в Украине тяжелейших военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида, а также реализации принципа неотвратимости наказания, рекомендовать Офиса генерального прокурора усилить эффективность организации процессуального руководства досудебным расследованием уголовных правонарушений, совершенных на территории Украины участниками "Группы Вагнера" с целью его качественного и оперативного осуществления и передачи соответствующих материалов в установленном законом порядке в суд", - говорится в постановлении.

Кроме того, предполагается предложить Офису генпрокурора активизировать сотрудничество с Международным уголовным судом по расследованию и привлечению к международной уголовной ответственности за совершение военных преступлений, преступлений против человечности и преступлений геноцида руководства и участников "группы Вагнера".

Постановление вступает в силу со дня его принятия.

ЧВК "Вагнер" в войне против Украины-что известно

Уже летом 2022 года у России появились проблемы с "пушечным мясом" для войны в Украине. В связи с этим главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал лично вербовать заключенных.

При этом в ряды ЧВК принимали всех, кто согласился умереть за прихоти Кремля, воевать шли даже африканские наемники, которые сидели в тюрьмах РФ.

6 февраля стало известно, что вербовщики ЧВК "Вагнер" начали повторно призывать российских заключенных ехать на войну против Украины.

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