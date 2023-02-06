По статистике, все меньше заключенных стремятся попасть на фронт.

Вербовщики частной военной компании "Вагнер" начали повторно призывать российских заключенных ехать на войну против Украины.

Как сообщает "Медиазона", вторая волна вербовки происходит с меньшим пафосом, чем первая. Основатель ЧВК Евгений Пригожин не прилетает на вертолете в места лишения свободы, а зэков не выстраивают на плацу.

По словам осужденных, зэки по собственному желанию могут прийти на встречу с агитаторами и обсудить условия службы в ЧВК. По статистике, все меньше заключенных стремятся попасть на фронт. В первую волну одна колония делегировала 1000 зэков в ЧВК, а сейчас только 340.

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Уменьшение интереса зэков к предложению "пойти повоевать" связано со страхом умереть. Заключенные постепенно догадываются, что их на фронте используют как "расходный материал". Таким образом, зэки не верят обещаниям вербовщиков ЧВК "Вагнер".

Оккупанты вербуют зэков для войны против Украины

Летом 2022 года главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин начал лично совершать визиты в тюрьмы, чтобы завербовать зэков ехать воевать против Украины.

В составе ЧВК "Вагнер" воюют даже африканские наемники, которые сидели в русских тюрьмах.

Офицер ВСУ рассказывал, что российские командиры посылают зэков штурмовать украинские города без еды, потому что "заключенные просто играют роль пушечного мяса".

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