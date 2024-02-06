Сожительницы участников так называемой "СВО" смогут получить наследство и деньги.

В Российской Федерации подготовлен соответствующий законопроект. Согласно ему, сожительницам солдат, которые погибли на войне в Украине, разрешат заключать с ними браки посмертно.

Как сообщает The Moscow Times, соответствующий законопроект внесли на рассмотрение в Госдуму депутаты Павел Крашенинников, Андрей Турчак и Андрей Клишас.

"Факт нахождения в брачных отношениях может быть установлен судом, если мужчина и женщина проживали совместно не менее трех лет или не менее одного года при наличии совместного ребенка и вели общее хозяйство", — сказано в документе.

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По задумке его авторов, в ходе вынесения решения о признании факта "брачных отношений" суд должен будет указать момент их возникновения (начала). Такое признание Фемидой и приравняют к заключению официального брака. Впоследствии сведения о нем внесут в Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния.

Таким образом, женщины, которые неофициально проживали с погибшими участниками войны в Украине, вместе с "посмертным браком" получат право на наследство и все соответствующие выплаты, обещанные Кремлем.

Жизнь оккупантов, которые вернулись в РФ - детали

Напомним, недавно бывшие российские зеки, завербованные в колониях для участи в войне против Украины, пожаловались президенту РФ Владимиру Путину на обман, связанный с выплатой обещанных денег. В частности, представители роты "Шторм Z" рассказали о проблемах, с которыми они столкнулись в Орловской области. Им не начисляют обещанные зарплаты, не выдают удостоверения, не выполняют другие обещания, данные во время вербовки в местах заключения.

Один из оккупантов заявил, что речь о добровольцах штурмовой роты "Шторм Z", все они - уроженцы города Орел и Орловской области, закреплены за военкоматами региона. В Украине почти все получили ранения. По некоторым данным, у других военнослужащих "Шторм Z" были аналогичные проблемы.

Также сообщалось, что сами россияне в ужасе от возвращения домой преступников, которые были завербованы для участия в так называемой "СВО" в исправительных колониях. Например, во Владивосток вернулся местный житель, которого суд приговорил к 24 годам тюрьмы за жестокое убийство. В частности, Георгий Повилайко пробыл на фронте всего лишь три месяца, а до этого год в тюрьме. "Герой СВО" был осужден в августе 2021 года за зверское убийство 37-летнейи матери двоих детей.

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